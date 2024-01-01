Mardin\'de Yılbaşı Kutlaması Sırasında Taksiye Ateş Açıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir taksi, yılbaşında havaya sıkılan merminin hedefi oldu.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Köprübaşı mevkiinde seyir halindeki 47 T 4017 plakalı taksi, yılbaşı kutlaması yapan kişi veya kişilerin kurşununa hedef oldu. Kurşun, araç tavanına isabet ederken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Sürücünün ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN