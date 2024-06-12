Mobilya döşeme dükkanında korkutan yangın
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mobilya döşeme dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Tepebaşı Mahallesi mobilya döşeme dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu döşeme dükkanında bulunan malzemeler küle döndü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'deki mobilya döşeme dükkanında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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