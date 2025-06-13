Mardin'deki Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale İle Kontrol Altına Alma Çalışmaları Sürüyor

Mardin'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

MARDİN - Mardin'de çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesi Konur ve Meşeli Mahalleleri kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Diyarbakır'dan gelen 2 jandarma yangın söndürme helikopteri havadan müdahale ediyor. Öte yandan, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangını karadan söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler seferber olurken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde yangının daha geniş bir alana yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.