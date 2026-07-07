Mardin\'deki Silahlı Kavga Davasında Berivan Öncel Açıklamalarda Bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesi Gökçe Mahallesi'nde 22 Şubat 2025'te 3 kişinin öldüğü silahlı kavga davasında hayatını kaybedenlerden Abdulbaki Öncel'in kızı Berivan Öncel, olayın öncesi ve sonrasına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mardin'de 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Öncel ailesi sessizliğini bozdu. Olayda hayatını kaybeden Abdulbaki Öncel'in kızı Berivan Öncel, evliliğin rızayla yapıldığını ve gelinleri S. E.'in duruşma öncesi ifadesini değiştirdiğini iddia etti. Berivan Öncel, olayın kardeşi O.Ö. ile Erboğan ailesinden S.E.'in ortaokuldan beri süren birlikteliğiyle başladığını belirtti. S.E. ile kardeşinin görüntülerinin köye yayılmasının ardından iki ailenin görüştüğünü aktaran Öncel, "Benim küçük kardeşim O.Ö. ve S. E. ortaokuldan beri sevgililer. Birbirlerini seviyorlar. Yaş ilerledikçe 16-18 yaşlarına geldiler. Sevgili olarak normal buluşuyorlardı. Buluştuklarına dair kendi resimlerini çekmişler. Böyle sarılma görüntüleri oldu. Bu video köye yayıldı. Olay çıkmasın, büyümesin diye kızın ailesine haber verdik. Dedik böyle bir şey var. Kızın ailesi de bize haber verdiler. Gelin, kızı isteyin dediler. Gittik kızı dedesinden, babasından, kardeşlerinden, amcalarından istedik. Babam, amcalarımın oğulları. Yani tüm aşiret gittik. Onu istedik. Allah'ın emri, Peygamberin kavliyle istedik. Ortada bir şey yok. Kızı verdiler. 250 bin lira başlık parası verdik. Ondan sonra 2 milyona yakın altın yaptık. Mobilya aldık, 2 milyona yakın elbise, eşya aldık. Her şeyini A'dan Z'ye kadar yaptık. Gelin duvaklı olarak babasının evinden çıktı. Hatta babasının evinden çıkarken babam 100 bin lira kapı parası verdi. Getirdik. Aradan 2 ay geçti. Normalde bizim gelinlere 1 şey yapılıyorsa babam o mağdurdur, ona 2 yapalım dedi. Yani herkesten onu üstün tuttuk" dedi.

"Tehditler oldu, babam ve ağabeyim öldürüldü"

Olaydan 2 ay sonra taraflar arasında tartışmaların başladığını öne süren Öncel, "Evliliklerinden 2 ay geçti. Onun ailesi durmadı. N. E., onun amcası, sürekli benim kardeşimi tehdit ediyordu. Silahla, ikinci defa molotofla, üçüncü defa adam kiralıyor, para veriyor. 'Gidin O.'yu yakın' diyordu. Benim kardeşim birkaç defa ölümün eşiğinden döndü. Babam husumetin bitmesi için onların evine gitti. Babam ricada bulunmak için gitti. Babamı ve ağabeyimi öldürdüler. 11 kişiyi yaraladılar. O esnada S.E., evden gitti. 1-1,5 ay kadar eve gelmedi. O olayda hamile olduğunu duyduk. Aradan 1,5 ay geçti. S.E., tekrar bizim eve geldi. Ben onu küçük kardeşim gibi görüyordum. Gelin olarak değil, kardeş olarak görüyordum. Annem 23 yaşındaki oğlunu kaybetti. Onun önünde ağlamadı, sırf o üzülmesin diye. Hepimiz öyle yaptık. Ona hep teselli verdik" diye konuştu.

"Duruşmaya 2 hafta kala ifadesi değişti"

S.E.'in duruşmaya 2 hafta kala babasının evine gittiğini belirten Öncel, "Duruşmaya 2 hafta kala babasının evine gitti. Babasını, annesini merak ettiğini düşündük. Zaten hastaneden gitmişti. Kızının ateşi çıkmıştı. Kızı 7-8 aylık. Kardeşimle halamın oğlu onu hastaneye götürdü. Hastaneden habersiz ayrıldı. Eve haber geldi, S.E. gitmiş. Belki babasını, kardeşlerini, annesini özlemiştir diye düşündük. Bir şey demedik. Hakkıdır dedik. Duruşmaya 2 hafta kala önceki verdiği ifadeyle şimdiki ifadesi farklı. İlk verdiği ifade doğruydu. Şimdi zorla aldınız gibi şeyler söylemiş. Biz mağduruz. Bizim bir Allah'ımız var, bir adaletimiz var. Kimsemiz yok. Adalete sığınıyoruz. Devlete sığınıyoruz. Babamın, ağabeyimin hakkını alsınlar. Biz bir şey yapmadık. Onların kızını şerefle aldık. Babam her şeyi omuzlarına taşıdı. Onlar yine rahat olmadı. Kızla çocuk bayağı mutluydu. Şimdi çocukları 8 aylık. Ortada bir şey yoktu. Bir husumet yoktu. Babam gitti, ricada bulundu. Onlar hainlik yaptı. Biz devlete sığınıyoruz. Adalet istiyoruz. Katlettiler, canilik yaptılar. Kızı da götürdüler. Duruşmaya 2 hafta kala onun aklına girdiler. Her şeyi değiştirdiler" şeklinde konuştu.

Davanın Mardin Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi sürüyor.

Olayla ilgili davada 7 sanık tutuklu, 6 sanık ise firari durumda bulunuyor. - MARDİN