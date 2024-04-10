Mardin Emniyet Müdürlüğü, trafik denetimlerini tatilde de sürdürüyor

Elazığ'da peynir dolu bidonda esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, salamura peyniri dolu bir bidon içerisinde 70 gram preslenmiş toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.