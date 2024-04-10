Mardin Emniyet Müdürlüğü, trafik denetimlerini tatilde de sürdürüyor

Mardin Emniyet Müdürlüğü, şehiriçi ve şehirlerarası yollarda, trafik kazalarını önlemek için denetim ve bilgilendirme çalışmalarını 9 günlük tatilde de sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü; aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma gibi konularda tatil süresince denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Trafik polisleri, sürücüleri kavşaklara ve yaya geçitlerine yaklaşırken hızın düşürülmesi ve dikkatli olunması, öndeki araçla takip mesafesinin korunması, uykusuz uzun yola çıkılmaması, emniyet kemeri ve aşırı hız konusunda uyarıyor.
Denetimlerde 7 bin 825 araç denetlenirken 904 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı. 3 bin 843 yolcu emniyet kullanımı hakkında bilgilendirdi.
Sürücülere araçta cep telefonu kullanımının riskleri, alkollü araç kullanımının sonuçları hakkında broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. - MARDİN
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