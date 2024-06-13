Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangına müdahale çalışmaları sürüyor

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ekili arazide çıkan yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Bozhöyük köyünde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangında yüzlerce dönüm ekili arazi kül olurken müdahale çalışmaları sürüyor. - MARDİN