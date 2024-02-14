Mardin'in Yeşilli ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Mardin'in Yeşilli ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı

Mardin\'in Yeşilli ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

14.02.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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Mardin'in Yeşilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Yeşilli ilçesinde 64 ACF 376 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yeşilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Mardin'in Yeşilli ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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