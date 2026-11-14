Mardin Kızıltepe\'de büro konteynerindeki yangın söndürüldü, nedeni araştırılıyor

Mardin Kızıltepe'de büro konteynerindeki yangın söndürüldü, nedeni araştırılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Ersoylu Mahallesi'nde büro olarak kullanılan bir konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ersoylu Mahallesi'nde bir iş yerine ait büro olarak kullanılan konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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