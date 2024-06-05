Mardin'de doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangında 1 kadın dumandan etkilendi

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangında 1 kadın dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Yenikent Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın 5'nci katında doğalgaz patlaması meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği ikamette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kadın, Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN