Mardin'de doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangında 1 kadın dumandan etkilendi - Son Dakika
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Mardin'de doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangında 1 kadın dumandan etkilendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangında 1 kadın dumandan etkilendi. Yenikent Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katında gerçekleşen patlama sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen kadın Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.06.2024 20:53
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangında 1 kadın dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Yenikent Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın 5'nci katında doğalgaz patlaması meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği ikamette çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kadın, Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangında 1 kadın dumandan etkilendi - Son Dakika

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