Mardin Kızıltepe'de tırla çarpışan saman yüklü kamyonet devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de tırla çarpışan saman yüklü kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

Mardin Kızıltepe\'de tırla çarpışan saman yüklü kamyonet devrildi, sürücü yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Şanlıurfa-Mardin kara yolunda tırla çarpışan saman yüklü kamyonet devrildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırla çarpışması sonucu devrilen saman yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen tır ile 47 PC 101 plakalı saman balyası yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle saman yüklü kamyonet devrilirken, kasadaki saman balyaları yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kızıltepe Devlet Hastanesi, Trafik Kazaları, Şanlıurfa, Kızıltepe, 3. Sayfa, İtfaiye, Mardin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin Kızıltepe'de tırla çarpışan saman yüklü kamyonet devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Kızıltepe'de tırla çarpışan saman yüklü kamyonet devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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