Mardin Kızıltepe\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Mardin Caddesi Üçyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 AGF 377 ve 47 ABZ 597 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN