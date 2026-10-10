Mardin Mazıdağı'nda hareket eden traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Mardin Mazıdağı'nda hareket eden traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk öldü

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Mardin Mazıdağı\'nda hareket eden traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk öldü
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İddiaya göre, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı İkisu köyünde evin bahçesinde park halindeki traktörle oynayan çocuklar vitesi boşa aldı; hareket eden traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evin bahçesinde park halindeyken hareket eden traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı İkisu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evin bahçesinde park halindeki traktörle oynayan çocuklar, aracın vitesini boşa aldı. Bunun üzerine kendiliğinden hareket etmeye başlayan traktör, o sırada önünde bulunan 8 yaşındaki Emine Temel'in üzerinden geçti. Traktörün altında kalan küçük kız hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeMazıdağıMardinGüncelÇocukKazaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    haber ne kadar doğru.!? her zaman olduğu gibi, yine yarım haber.! küçük çocuk öyle vitesi boşa alıp el frenini indiremez.! yada el freni çekili değildi.! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mardin Mazıdağı'nda hareket eden traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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