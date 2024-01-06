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Mardin Mazıdağı'nda Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Mardin Mazıdağı'nda Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin Mazıdağı\'nda Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
06.01.2024 - 21:33,
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Aksu Mahallesi mevkiinde 01 DAG 47 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada Mehmet Y., Ayşe D., İlknur Y., Selim D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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