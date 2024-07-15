Mardin Midyat'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Mardin Midyat'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada iki motosiklet çarpıştı ve her iki sürücü de yaralandı. Yaralılardan biri kurtarılamazken, diğerinin tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

15.07.2024 17:58
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Mardin'in Midyat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam Midyat ilçe merkezi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen Muhammed Küçükaslan (21) ile Emre K.'nin (19) kullandığı aynı yönde giden iki motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Küçükaslan, yapılan ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Küçükaslan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Emre K.'nin tedavisi devam ediyor. Muhammed Küçükaslan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ilçedeki Kıble Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin Midyat'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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