Mardin Midyat'ta Tanker ile Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika
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Mardin Midyat'ta Tanker ile Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı

Mardin Midyat\'ta Tanker ile Minibüs Çarpıştı: 9 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs ile bir tanker çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

19.02.2024 16:38
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Mardin'in Midyat ilçesinde tanker ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çayırlı Mahallesi Midyat-İdil yolunda M.N.B yönetimindeki 26 PY 93 plakalı Ford marka minibüs ile M.İ. idaresindeki 72 EC 608 plakalı tanker çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile birlikte yaralanan O.S., Y.S., Y.S., H.B., C.S., S.B. ve H.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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