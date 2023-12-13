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Mardin Nusaybin'de motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Mardin Nusaybin'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin Nusaybin\'de motosiklet kazası: 2 yaralı
13.12.2023 - 16:54,
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Cumhuriyet Caddesinde plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilmeyen iki motosiklet çarpıştı. Motosiklet üzerinde bulunan iki sürücü yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Mardin Nusaybin'de motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin Nusaybin'de motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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