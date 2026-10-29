Mardin Nusaybin'de motosikletli, ağacın devrilmesinden 10 saniye önce geçip kurtuldu - Son Dakika
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Mardin Nusaybin'de motosikletli, ağacın devrilmesinden 10 saniye önce geçip kurtuldu

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Mardin Nusaybin\'de motosikletli, ağacın devrilmesinden 10 saniye önce geçip kurtuldu
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Mardin Nusaybin\'de motosikletli, ağacın devrilmesinden 10 saniye önce geçip kurtuldu
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Nusaybin'in Kışla Mahallesi TOKİ bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç yola devrildi. Ağacın düşmesinden 10 saniye önce aynı noktadan geçen motosiklet sürücüsü kıl payı kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi, motosiklet sürücüsü 10 saniyeyle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasını saniye saniye yansıdı.

Olay, Kışla Mahallesi TOKİ bölgesinde meydana geldi. İlçede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek yolun üzerine devrildi. Ağacın devrilmesinden yalnızca 10 saniye önce aynı noktadan bir motosiklet sürücüsünün geçtiği belirtildi. Sürücünün geçişinden hemen sonra ağacın yola düşmesiyle muhtemel bir kaza kıl payı atlatıldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
MotosikletNusaybin3. SayfaGüncelMardinYaşamSon Dakika

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