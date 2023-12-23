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Mardin Nusaybin'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Mardin Nusaybin'de trafik kazası: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin Nusaybin\'de trafik kazası: 1 yaralı
23.12.2023 - 11:57,
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Mardin'in Nusaybin ilçesi İpekyolu'nda tırın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin karayolunun otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü aynı istikamette doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 35 ADS 915 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mardin Nusaybin'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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