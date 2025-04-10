Market Çalışanı Kız, Palet Hırsızlarına Karşı Direndi

Market çalışanı kız, palet hırsızlarına böyle karşı koydu

Palet çalan hırsızları kamyonetine atlayan genç kızın o anları kameraya yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir markette çalışan genç kız, palet hırsızlarına canını hiçe sayarak direndi. Palet çalan hırsızları kamyonetine atlayan genç kızın o anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Bölgedeki marketlere dadanan palet hırsızları, bu kez baltayı taşa vurdu. Marketten paletleri kamyonete yükleyerek kaçmaya çalışan hırsızlar, beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı. Market çalışanı genç kız, hırsızların kamyonetine atlayarak olaya engel oldu. Kamyonet kasasındaki genç kızla birlikte devam etmeye çalışan hırsızlar bir süre sonra pes etti. Çaldıkları paleti indiren hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Genç kızın canına hiçe sayarak hırsızlara direndiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.