Market Hırsızlığı: Dondurma Çaldılar

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Biri esnafı oyaladı diğeri dondurma çaldı: O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Demetevler Mahallesinde bir kişi market sahibini oyalarken bir diğer kişi dondurma dolabından dondurma çaldı.

Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler mahallesi'nde meydan geldi. İddiaya göre bir kadın ve bir erkek markete geldi. Kadın markete girmeden market önünde bulunan dondurma dolabına yöneldi. Erkek ise içeriye girerek market sahibini oyaladı. Bir süre sonra dışarıya çıkan hırsız kız arkadaşı ile dolaptan dondurmaları alarak uzaklaştı. Tüm bu anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.