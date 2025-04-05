Market Yangını Apartmanı Sardı

Markette başlayan yangın apartmanı sardı

DÜZCE - Düzce'nin Nusrettin Mahallesinde gece sabaha karşı markette başlayan ve 3 katlı apartmanı saran yangın korkuttu. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın Nusrettin Mahallesi General Ziya Sokakta bulunan bir markette sabaha karşı meydana geldi. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek 3 katlı apartmanı tamamen sardı. Binada oturanlar ise kısa sürede dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında markette ve üstendeki dairelerde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkışı ile ilgili olarak ise geniş çaplı inceleme başlatıldı.