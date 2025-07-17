Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde 16 yaşındaki Z.A., 14 yaşındaki kız kardeşi Rojda A.'yı markete göndermek istedi.
Markete gitmek istememesi üzerine Z.A., Rojda'ya hortumla saldırarak, yumruk attı. Yere yığılan Rojda, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Rojda'nın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Rojda, toprağa verildi.
Gözaltına alınan Z.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Markete gitmek istemeyen kız kardeşini hortumla döverek öldürdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?