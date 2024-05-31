Markette alışveriş yaparcasına 100 bin TL'lik vurgun yapan hırsız kamerada - Son Dakika
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Markette alışveriş yaparcasına 100 bin TL'lik vurgun yapan hırsız kamerada

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir marketten yaklaşık 100 bin TL'lik vurgun yapan hırsızın market içerisindeki ürünleri çaldığı anlar ve iş yeri kepengini zorlayarak açtığı anlar kameraya yansıdı. Hırsızın kepengi zorladığı anlar, iş yerinde adeta markette alışveriş yapar gibi hırsızlık yaptığı anlar ve poşetlerle kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Market sahibi ise yaklaşık 100 bin TL zararı olduğunu belirterek polis ekiplerinden gelecek ümitli haberi bekliyor.

31.05.2024 00:26
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Markette alışveriş yaparcasına 100 bin TL'lik vurgun yapan hırsız kamerada

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HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde bir marketten yaklaşık 100 bin TL'lik vurgun yapan hırsızın market içerisindeki ürünleri çaldığı anlar ve iş yeri kepengini zorlayarak açtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Hassa ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde Hürriyet Caddesi üzerinde Hüseyin Bulkan'a ait iş markette meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kepengin kırıldığını fark eden Bulkan, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine iş yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını izleyerek olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızın kepengi zorladığı anlar, iş yerinde adeta markette alışveriş yapar gibi hırsızlık yaptığı anlar ve poşetlerle kaçtığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 100 bin TL'lik kaybı olan Bulkan, polis ekiplerinden gelecek ümitli haberi bekliyor.

"Çekmece de 70 Bin TL vardı şükür onu alamamış"

Market sahibi Bulkan, yaklaşık 100 bin TL zararı olduğunu belirterek "Gece saatlerinde gelip kepengi açmaya uğraşıyor. Asma kilidi demir keskiyle parçalıyor. Yaklaşık 20 dakika sürüyor, kepengi açması ve kildi kırması. Ondan sonra da içeride hırsızlığa başlıyor. Yaklaşık 4 bin TL kağıt paramız vardı onu alıyor. Ondan sonra da sigaralara bakıyor, 4 poşet sigarayı dolduruyor. Oda 120 karton sigara. Parayla yaklaşık 100 bin TL'lik kaybımız var. Çekmece de 70 Bin TL vardı şükür onu alamamış" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Markette alışveriş yaparcasına 100 bin TL'lik vurgun yapan hırsız kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Markette alışveriş yaparcasına 100 bin TL'lik vurgun yapan hırsız kamerada - Son Dakika
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