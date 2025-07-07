Marmara Adası\'nda Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi liman mevkiinde çıkan arazi yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, liman çevresindeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının da tamamlanmasının ardından bölgede yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR