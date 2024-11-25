Marmara Adası'nda Toprak Kaymasında İki İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Marmara Adası'nda Toprak Kaymasında İki İşçi Hayatını Kaybetti

Marmara Adası\'nda Toprak Kaymasında İki İşçi Hayatını Kaybetti

Marmara Adası'ndaki mermer ocağında toprak kaymasında ikinci işçinin cenazesine ulaşıldı.

25.11.2024 09:30
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Balıkesir'in Marmara Adası'nda Saraylar Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden ikinci işçinin cenazesine ulaşıldı.

Ediz Öztürk'e ait mermer ocağında 24 Kasım'da yaşanan heyelanda göçük altında kalan işçilerden Mustafa Dak'ın cansız bedeni, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda blok mermerlerin altından çıkarıldı. Dak'ın cenazesi, Marmara Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Toprak kayması sırasında hayatını kaybeden ilk işçi Ahmet Özmen'in de cenazesine önceki gün ulaşılmıştı. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmalarıyla bölgedeki kurtarma faaliyetleri tamamlanırken, olayın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Bakanlıktan inceleme talimatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Marmara Adası'ndaki mermer ocağında yaşanan trajik olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Heyelan sonucu vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Arama-kurtarma çalışmaları devam eden işçimize sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Bakanlığımıza bağlı müfettişler olay yerine görevlendirilmiştir ve süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mermer ocağında meydana gelen bu acı olay, iş güvenliği ve toprak kaymasının nedenleri konusundaki soru işaretlerini de gündeme getirdi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından daha detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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