Marmaraereğlisi\'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde 2 noktada henüz belirlenemeyen nedenle anız ve çevresindeki otluk alanda yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ