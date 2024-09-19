Marmaraereğlisi'nde Kaçak İçki ve Silah Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince üç şahsın evine düzenlenin operasyonda kaçak içki ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Marmaraereğlisi'nde, Yeniçiftlik ve Çeşmeli mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, E.K., R.G. ve E.P. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada kaçak içki ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Aramada toplam 44 şişe viski, 17 şişe şarap, 25 litre kovada bira, çeşitli içki yapım malzemeleri ve ruhsatsız bir av tüfeği ile kuru sıkı tabanca bulundu. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ