Tekirdağ'da tarım arazisinde iki noktada yangın - Son Dakika
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Tekirdağ'da tarım arazisinde iki noktada yangın

Tekirdağ\'da tarım arazisinde iki noktada yangın
27.06.2026 15:55  Güncelleme: 16:03
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde iki farklı tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek konteynerlere sıçradı. Çok sayıda konteyner kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarım arazilerinde iki farklı noktada çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Yangınlardan biri Tekirdağ-İstanbul kara yolu üzerinde bulunan tarım arazisinde, diğeri ise Marmaraereğlisi ilçesi sınırları içerisindeki farklı bir tarım alanında çıktı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tarım arazilerinde iki ayrı noktada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek bölgede bulunan konteynerlere sıçradı. Yangında çok sayıda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangınlardan biri Tekirdağ-İstanbul kara yolu üzerindeki tarım arazisinde, diğeri ise Marmaraereğlisi ilçesindeki farklı bir tarım alanında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangınlar, etkili olan rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin tarım arazilerinde bulunan konteynerlere ulaşmasıyla bölgede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Birçok konteyner tamamen yanarak küle dönerken, çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki tarım arazileri ile diğer konteynerlere sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Bölgedeki vatandaşlar da traktör ve iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolu çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangınların kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangınlara karadan müdahale ederken, çevrede bulunan vatandaşlar ve traktör sahipleri de alevlerin ekili alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalara destek verdi. Polis ve jandarma ekipleri, Tekirdağ-İstanbul kara yolu üzerindeki bölgede güvenlik önlemleri alırken, yoğun duman nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Ekiplerin yangınları kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Tekirdağ, İtfaiye, Tarım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da tarım arazisinde iki noktada yangın - Son Dakika

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