Marmaray\'da intihar girişimi! Kendini raylara bıraktı

Mesut Yıldız:

Hep bunlar chape yüzünden başa geçtiler milletin psikolojisi bozuk dahada artar bu intiharlar..!

13 61 Yanıtla

ferhat eser: Allahın laneti iftiracıların alçakların üzerine olsun inşallah aminnnn 29 3

Önder Toprak: Mesut Karslisin Galiba Ülkenin Ekonomisi Zinayı Serbest Kılan Akp.Chp Heykel Yapar Ama İnsanın Canına Mal Olmaz 19 4