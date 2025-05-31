Marmaray'da Yer Verme Tartışması: Saldırgan Tutuklandı

Maltepe'de Marmaray'da yolculuk sırasında yer verme tartışmasında, yanında çocukları olan bir babayı darp eden şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı. Saldırganlardan E.D. (50), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. (46) ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya müdahil olan bir başka yolcu E.D., tartışmanın büyümesi üzerine D.E.'ye saldırdı. Yaşanan saldırı tren yolcuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu E.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL