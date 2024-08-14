Marmaray İstasyonunda Güvenlik Görevlisine Orakla Saldıran 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Marmaray İstasyonunda Güvenlik Görevlisine Orakla Saldıran 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'un Pendik ilçesinde Marmaray istasyonunda kart basmadan geçiş yapan ve çıkan tartışmada güvenlik görevlisine orakla saldıran 2 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 22 suç kaydı olduğu belirlendi.

14.08.2024 13:38
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İstanbul'un Pendik ilçesinde Marmaray istasyonunda kart basmadan geçiş yapan ve çıkan tartışmada güvenlik görevlisine orakla saldıran 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 19.45 sıralarında Pendik Marmaray istasyonunda M.T. isimli kadın ile yaşı küçük S.G. kast basmadan turnikelerinden geçti. Güvenlik görevlisi Y.G. kart basmadan geçen şahısları dışarı çıkartınca aralarında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda S.G., Y.G.'ye yumruk atarak, yanındaki çuvalın içerisinden çıkardığı orağı güvenlik görevlisine salladı. Orağın geldiği olay yerinde bulunan istasyon sorumlusu S.Ö. yaralandı. Silahını çıkaran Y.G., bir süre sonra silahını geri kılıfına taktı. S.G.'nin elinden kesici aleti alan Y.G., kendisini muhafaza altına aldı. Kavga üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

22 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Yapılan sorgulamada şüphelilerin çeşitli suçlardan 22 kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.T. isimli kadın ve S.G. isimli şahıs, "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından bugün adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaray İstasyonunda Güvenlik Görevlisine Orakla Saldıran 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaray İstasyonunda Güvenlik Görevlisine Orakla Saldıran 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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