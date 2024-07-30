Marmaris Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen can salı ve lastik bot içindeki 16 erişkin ve 13 çocuk olmak üzere toplam 29 düzensiz göç men kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı ve lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA