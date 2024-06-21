Marmaris Açıklarında Kurtarılan Göçmenler

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen. İçlerinde 10 çocuk 27 yetişkinin bulunduğu ulunduğu can salları içindeki düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 10 çocuk ve 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA
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