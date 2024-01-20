Muğla\'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan vatandaş tıbbi tahliye edildi

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Marmaris açıklarında seyreden özel bir teknede bulunan vatandaş rahatsızlanınca yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından rahatsızlanan vatandaş bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA
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