Muğla\'nın Marmaris ilçesinde özel teknede rahatsızlanan vatandaş tıbbi tahliye edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden özel teknede rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Marmaris açıklarında seyreden özel teknedeki vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri yaralanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA
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