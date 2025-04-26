Marmaris Belediyesi'nde ihale usulsüzlüğü iddiası! Soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Marmaris Belediyesi'nde ihale usulsüzlüğü iddiası! Soruşturma başlatıldı

Marmaris Belediyesi\'nde ihale usulsüzlüğü iddiası! Soruşturma başlatıldı

Muğla'da CHP'li Marmaris Belediyesi'nin temizlik işlerinde kullanılacak araç ve iş makinesi kiralamasına yönelik ihalede usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

26.04.2025 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Marmaris Belediyesi'ne CİMER'den yapılan şikayet sonrası ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

Muğla'da Marmaris Belediyesi'nin 12 Mart 2025'te gerçekleştirilen "Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere (şoförsüz ve yakıt hariç) Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi" hizmet alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı yönünde CİMER'e bir şikayet geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayeti değerlendiren Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu ihaleyle ilgili Marmaris Belediyesi'ne soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ihale evrakları belediyeden alındı.

BELEDİYEDEN İLK AÇIKLAMA

Bilirkişi inceleme aşamasında olduğu belirtilen soruşturmanın basına yansıması üzerine Marmaris Belediyesince yazılı açıklama yapıldı.

İddialara konu olan Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan kiralık araçların teminine ilişkin ihale sürecinin, ilgili kanun kapsamında "açık ihale" usulüyle gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhale sürecinin tüm aşamaları, mevzuata uygun şekilde yürütülmüştür. İhaleye katılan istekliler arasında geçici teminat mektubu sunmayan firmalar, mevzuat hükümleri gereğince ihale dışı bırakılmış, kalan istekliler arasında yaklaşık maliyetin altında teklif veren, ekonomik açıdan en avantajlı firma ile sözleşme imzalanmıştır. İhale sürecinin her aşaması, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak şeffaf bir şekilde tamamlanmıştır."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris Belediyesi'nde ihale usulsüzlüğü iddiası! Soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • onur pari:
    25 senede bir tane vakanız yok değil mi sayın Akpliler :) bütün tuşlara basın. Her şey değişimden sonra belli olacak. Şu memleketi kimler bu hale getirdi hepsini öğreneceğiz. Bak şimdi damlar kara cahiller ya da nema tafya. 5 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Her işte blr hile hurda olmadan olmuyor mu Buda bazı zevatlar var Ak parti belediyeleri suçsuzmu diye onlara sesleniyorum Hangi belediyede hangi usulsüzlük varsa Sizlerde açık açık cimere şikayet edin ha elinizde belge bilgi yoksa kapatın çenenizi kalabalık etmeyin 2 4 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek'in geçmişe dönük usülsüzlüğüne de soruşturma başlatacak mısınız, çok merak ediyoruz. Ne hikmetse AKP li belediye başkanlarının hiç biri usülsüzlükle yargılanmıyor. Bir gün bu adaletsiz saltanatınızın hesabını vereceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz, biz o günü sabırsızlıkla bekleyeceğiz 1 1 Yanıtla
  • 6490203:
    iş fetö olayına döndü chp ti silecekler haritadan bir 20 yılda öyle giderler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Yeni bayrak ilk kez BMGK’da göndere çekildi Suriye’den tarihi oturumda kritik İsrail uyarısı Yeni bayrak ilk kez BMGK'da göndere çekildi! Suriye'den tarihi oturumda kritik İsrail uyarısı
Trabzonspor U19’un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu
İstanbul’daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı?
Esenyurt’ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu
Küme düşen ikinci takım belli oldu Beşiktaş, Hatayspor’u 5-1 yendi Küme düşen ikinci takım belli oldu! Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 yendi
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Trump’tan Zelenskiy’e ’Nadir Toprak Elementleri Anlaşması’ uyarısı: 3 hafta gecikti... Trump'tan Zelenskiy'e 'Nadir Toprak Elementleri Anlaşması' uyarısı: 3 hafta gecikti...
4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi 4.3 büyüklüğündeki deprem anında sallanan avize, depremin şiddetini gözler önüne serdi
Ciro Immobile, Beşiktaş’ta bir ilki başardı Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı

18:47
Bülent Uygun, kızını toprağa verdi Cenazedeki hali yürekleri burktu
Bülent Uygun, kızını toprağa verdi! Cenazedeki hali yürekleri burktu
17:13
İran’da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
16:51
Özel’den Bakan Tekin’e “başörtüsü“ yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP’dir
Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir
16:22
İmamoğlu’nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı Bakın içinde ne varmış
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış
15:52
Papa son yolculuğuna uğurlandı İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
00:29
1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
00:04
Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı Bavullarla birlikte ayrıldı
Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
23:44
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş yapan uçaklara kuleden ’deprem’ uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara kuleden 'deprem' uyarısı
23:22
CHP’li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor
CHP'li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor
23:09
DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder-Doğu Perinçek görüşmesine ilişkin açıklama
22:54
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul yanıtı: Projenin tamamı sosyal konuttur
22:40
Solskjaer’den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Solskjaer'den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
22:33
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
22:30
Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
22:28
Ciro Immobile, Beşiktaş’ta bir ilki başardı
Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 20:06:30. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi'nde ihale usulsüzlüğü iddiası! Soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.