Marmaris\'e 40 Bin Araç Geçiş Yaptı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine kara yolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'ndan, Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde yaklaşık 40 bin araç geçiş yaptı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Marmaris ve Datça'da geçirmek isteyen vatandaşlar, araçlarıyla ilçelere yoğun giriş yaptı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çetibeli Jandarma Karakol ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdükleri denetimlerde sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu. Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de sürücülere güvenli sürüş, hız kuralları ve emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak kazasız ve hayırlı yolculuk dileklerini iletti. Bayram arefe gününde Marmaris'e tatile gelen sürücüler ise yollarda yapılan güvenlik kontrollerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, uygulamaların tatil güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, görev başındaki kolluk kuvvetlerinin de bayramını kutladı.

Öte yandan Marmaris ve Datça'ya giriş yapan araçlar arasında ağırlıklı olarak Eskişehir, İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Denizli ve Aydın plakalı araçların bulunduğu gözlemlendi. Çevre ilçelerden de çok sayıda vatandaşın tatil için bölgeye geldiği gözlemlenirken ilerleyen günlerde daha kalabalık olacağı belirtildi. - MUĞLA