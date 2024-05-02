Marmaris Hisarönü Körfezi'nde Karaya Oturan Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Marmaris Hisarönü Körfezi'nde Karaya Oturan Tekne Kurtarıldı

Marmaris Hisarönü Körfezi\'nde Karaya Oturan Tekne Kurtarıldı

Marmaris Hisarönü önlerinde içinde 3 kişi bulunan ve 14 metre uzunluğundaki lüks tekne karaya oturdu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılan tekne, Hisarönü'ndeki özel marinaya yanaştırıldı.

02.05.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Hisarönü Körfezi önlerinde içinde 3 kişi bulunan 14 metrelik lüks tekne karaya oturdu. Tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris Hisarönü önlerinde içinde 3 kişi bulunan ve 14 metre uzunluğundaki tekne karaya oturdu. Tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Tahlisiye-4 botuna yedeklenerek Hisarönü'ndeki özel marinaya yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Marmaris, Denizcilik, Kurtarma, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris Hisarönü Körfezi'nde Karaya Oturan Tekne Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinden kulislere düşen ilk bilgiler CHP liderinin hediyesi dikkat çekti İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinden kulislere düşen ilk bilgiler! CHP liderinin hediyesi dikkat çekti
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 20:16:21. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris Hisarönü Körfezi'nde Karaya Oturan Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement