Marmaris İçmeler\'de kanyonda kaybolan kişiyi bölgeyi bilen vatandaşlar buldu

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde doğa yürüyüşüne çıktığı kanyonda kaybolan şahıs, bölgeyi iyi bilen vatandaşların yardımıyla bulundu. Cep telefonunun şarjı biten ve yanında aydınlatma ekipmanı bulunmayan kişi, sağlık sorunu yaşamadan güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde doğa yürüyüşüne çıkan bir şahıs, İçmeler Kanyonu'nda yönünü kaybederek mahsur kaldı. Şahsın yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine emniyet ve jandarma ekipleri ile İçmeler Mahalle Muhtarlığı harekete geçti. İhbarın ardından bölgeyi iyi tanıyan vatandaşlar, kaybolan kişiye ulaşmak için kanyona çıktı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın bulunduğu yere ulaşan vatandaşlar, kendisini güvenli şekilde kanyondan çıkardı.

Kaybolan vatandaşın cep telefonunun şarjının bittiği ve yanında herhangi bir aydınlatma ekipmanı bulunmadığı öğrenildi.

Bölgeyi bilen vatandaşların yardımıyla güvenli alana ulaştırılan kişi, emniyet birimlerine ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da sağlık sorunu yaşanmadığı öğrenildi.