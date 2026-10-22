Marmaris Karadere'de kanal kenarında motosiklet ve geride bir erkeğin cesedi bulundu - Son Dakika
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Marmaris Karadere'de kanal kenarında motosiklet ve geride bir erkeğin cesedi bulundu

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Marmaris Karadere\'de kanal kenarında motosiklet ve geride bir erkeğin cesedi bulundu
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Marmaris Karadere'de bu sabah saat 07.30 sıralarında yol kenarındaki kanalda bir motosiklet bulundu; biraz gerisinde hareketsiz yatan erkeğin sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin kimliği ve ölüm nedeninin tespiti için soruşturma sürüyor.

Marmaris'in Karadere mevkiinde bu sabah önce yol kenarındaki kanalda bir motosiklet, ardından bir erkek cesedi bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Karadere mevkinde, saat 07.30 sıralarında yol kenarındaki kanalda bir motosiklet bulundu. Motosikletin biraz gerisinde bölgede hareketsiz yatan bir erkeği fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, olayın nasıl meydana geldiği ve şahsın ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
MotosikletMarmaris3. SayfaOlaylarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Karadere'de kanal kenarında motosiklet ve geride bir erkeğin cesedi bulundu - Son Dakika
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