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Marmaris Kaymakamı 2023'ü görevi başında uğurladı, 2024'e asayiş denetimleriyle girdi - Son Dakika
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Marmaris Kaymakamı 2023'ü görevi başında uğurladı, 2024'e asayiş denetimleriyle girdi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı, 2023'ün son gecesinde kolluk kuvvetlerini ve hastanede tedavi görenleri ziyaret ederek uğurladı. 2024'e ise Marmaris yat limanında asayiş denetimleri yaparak girdi. Kaymakam Kaya, yeni yıla Yat Limanı'nda asayiş kontrolü yaparak girdi ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Marmaris Kaymakamı 2023\'ü görevi başında uğurladı, 2024\'e asayiş denetimleriyle girdi
01.01.2024 - 11:05,
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı 2023'ün son gecesini görevi başındaki kolluk kuvvetlerini ve hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek uğurlarken, 2024'e ise Marmaris yat limanında asayiş denetimleri yaparak girdi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya gün boyunca şehit ailesi, hastane, jandarma ve emniyet kontrol noktaları ve karakol ziyaretleri yaparken, yeni yıla da en kalabalık bölgesi olan Yat Limanı'nda asayiş kontrolü yapıp vatandaşların yeni yılını kutlayarak girdi. Hastane ziyaretinde Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalara acil şifalar dileklerini ileten ve görevi başındaki sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen Kaymakam Kaya, çeşitli hediyeler de takdim etti. Ziyaretlerinde Kaymakam Kaya'ya İlçe Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, İlçe Jandarma komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Sağlık Müdürü Doktor İmran İnce, Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Halil Ekmekçi, Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan eşlik etti.

2024'ün ilk dakikalarını ise Marmaris Yat Limanı'nda karşılayan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Bugün 2024e girdiğimiz bu saatlerde 450'nin üzerinde polis, jandarma ve sahil güvenlik personelimiz ve tüm kolluk güçlerimiz ile beraber, asayişin ve huzurun temini adına şu an görevimizin başındayız. İlçe emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız ve ekiplerimizle birlikte asayişi denetledik. Halkımız gayet mutlu mesut bir şekilde 2024'ün gelişini kutluyorlar. Bizde Marmaris olarak tüm misafirlerimizi güvenlikli bir şekilde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek yeni yılın hayırlara vesile olması dileklerini iletti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Nurullah Kaya, Marmaris, Muğla, Güvenlik, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris Kaymakamı 2023'ü görevi başında uğurladı, 2024'e asayiş denetimleriyle girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris Kaymakamı 2023'ü görevi başında uğurladı, 2024'e asayiş denetimleriyle girdi - Son Dakika
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