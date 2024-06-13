Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, MABKE ve AKUT'a yangın eğitimi verdi

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Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler ve yangın durumunda yapılması gerekenler konusunda MABKE ve AKUT'a eğitimler verdi.

Yangın sezonunun gelmesi ile birlikte özellikle uyarı, önlem ve eğitim faaliyetlerine ağırlık verilen Marmaris'te, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ve Orman işletme şeflerinin katılımı ile Beldibi Orman İşletme Şefliği önünde yaklaşık 50 kişiye ekipman tanıtımı, malzemelerin kullanımı, ilkyardım, hortum serme, yangın türleri, yangınlara müdahale konularında eğitim verildi. Bu eğitimler kapsamında katılımcılar, orman yangınları ile mücadelede alınacak önlemler ve acil durumlarda uygulanacak stratejiler hakkında bilgilendirildi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, eğitimlerle yangınlara karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerken, tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiği belirtti. - MUĞLA