Marmaris Sarımersin Koyu\'nda kayalıklara çarpan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Marmaris ilçesi Sarımersin Koyu mevkiinde içerisinde 2 şahıs bulunan özel tekne kayalıklara çarpması sonucu yardım talebinde bulundular. Şahısların 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundular. Belirlenen adrese bir Sahil Güvenlik Botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan kurtarma çalışması sonrası iki şahıs kayalık bölgeden kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Özel tekne Sahil Güvenlik Botu refakatinde Marmaris İçmeler Belediye İskelesi'ne getirildi.