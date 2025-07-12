Marmaris\'te 17 Yaşındaki Genç Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikleti ile kaza yapan 17 yaşındaki Arda Kara, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Marmaris ilçesi Yeni Datça Yolu üzerinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arda Kara (17) idaresindeki 48 AJN 194 plaka sayılı motosikletin, henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu. Datça istikametine seyir halindeyken hakimiyeti kaybolan motosiklet ve sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan Kara'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan genç Arda, hayatını kaybetti. 17 yaşındaki genvin ani öllümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan 17 yaşındaki Arda'nın Köyceğiz ilçesi sanayisinde çalıştığı öğrenildi. - MUĞLA