Marmaris'te 54 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te 54 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris açıklarında motor arızası yapan teknedeki 54 göçmen kurtarıldı, 2 kaçakçı yakalandı.

20.09.2024 10:13
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknede 54 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 54 düzensiz göçmen (beraberinde 18 çocuk) kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te 54 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te 54 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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