Marmaris\'te 7 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan ve organizatör oldukları değerlendirilen 7 şüpheli tutuklandı.

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, 2 Haziran 2026 günü Kemeraltı Mahallesi Atatürk Caddesi ve Saman İskelesi açıklarında hareketlilik tespit edildi. Yapılan takip sonucunda düzensiz göçmenlerin Saman İskelesi sahiline geldikleri belirlendi.

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri ile Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle Saman İskelesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin bulunduğu yelkenli tekne durduruldu.

Teknede yapılan kontrollerde toplam 22 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Operasyonda, teknenin kaptanı oldukları değerlendirilen Özbekistan vatandaşı F.K. ve N.K. isimli iki şüpheli de yakalandı.

Karada da operasyon düzenlendi

Teknedeki yakalamaların ardından sürdürülen çalışmalarda organizatör oldukları değerlendirilen İran vatandaşı M.M., S.A., F.H. ve S.S. ile Irak vatandaşı K.A.H. gözaltına alındı. Böylece olayla bağlantılı olarak toplam 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında İran vatandaşı M.M.'nin kaldığı otel odasında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan aramada reçetesiz bulundurulduğu belirlenen 23 adet Lyrica hap ele geçirildi. M.M. hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında işlem başlatıldı.

Para ve araçlara el konuldu

Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 700 Amerikan dolarına el konuldu. Ayrıca İran vatandaşı S.S.'nin üst aramasında bulunan 450 euro ve 25 dolar da muhafaza altına alındı.

Düzensiz göçmenlerin yakalandığı yelkenli tekne ile olayda kullanıldığı değerlendirilen bir kiralık araç ve iki şişme bot hakkında şerh talebinde bulunulurken, araç yediemin otoparkına çekildi.

7 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkemedeki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer aldıkları değerlendirilen 7 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdürüldüğü öğrenildi. - MUĞLA