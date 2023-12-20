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Marmaris'te aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Marmaris'te aranan şahıs yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürürken, 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.D. isimli şüpheliyi yakaladı. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Marmaris\'te aranan şahıs yakalandı
20.12.2023 - 18:18,
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Muğla'nın Marmaris ilçesi emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin aranan şahıslara yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ederken bugün hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yaptıkları operasyon ile yakaladı. Yakalanan O.D. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Marmaris İlce Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün, aranan şahıslara yönelik yapılan saha çalışmalarında 'Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama' suçundan 8 Yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.D isimli şahıs, Beldibi Mahallesinde olduğu tespit edilerek gerekli tedbirler dahilinde yakalandı. Yakalanan şahıs emniyet merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.D 'Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama' suçundan aldığı cezayı çekmek üzere cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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