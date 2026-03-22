Marmaris\'te Bayramda Trafik Denetimi

Marmaris'te Ramazan Bayramı süresince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde milyonlarca liralık ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bayram boyunca trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun mesai yaptı.

KGYS, sabit ve seyir halindeki uygulamalarla 24 saat esasına göre yapılan denetimlerde Marmaris'in giriş ve çıkışları ile farklı noktalarında binlerce araç kontrol edildi. Bu kapsamda toplam 2 bin 138 araç sorgulanırken, kurallara uymadığı belirlenen 1196 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı.

Denetimler sonucunda sürücülere toplam 4 milyon 516 bin 461 lira idari para cezası kesildi. Yapılan kontrollerde en fazla ihlalin kask kullanmamak olduğu dikkat çekti. Ekipler, 750 sürücüye kask takmamaktan, 90 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan ve 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı. Ayrıca diğer trafik ihlalleri nedeniyle 217 sürücüye daha ceza kesildi.

Yetkililer, ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - MUĞLA