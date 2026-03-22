Marmaris'te Bayramda Trafik Denetimi - Son Dakika
Marmaris'te Bayramda Trafik Denetimi

Marmaris\'te Bayramda Trafik Denetimi
22.03.2026 19:06
Marmaris'te bayramda 4.5 milyon lira ceza kesildi, denetimler devam edecek.

Marmaris'te Ramazan Bayramı süresince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde milyonlarca liralık ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bayram boyunca trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun mesai yaptı.

KGYS, sabit ve seyir halindeki uygulamalarla 24 saat esasına göre yapılan denetimlerde Marmaris'in giriş ve çıkışları ile farklı noktalarında binlerce araç kontrol edildi. Bu kapsamda toplam 2 bin 138 araç sorgulanırken, kurallara uymadığı belirlenen 1196 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı.

Denetimler sonucunda sürücülere toplam 4 milyon 516 bin 461 lira idari para cezası kesildi. Yapılan kontrollerde en fazla ihlalin kask kullanmamak olduğu dikkat çekti. Ekipler, 750 sürücüye kask takmamaktan, 90 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan ve 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı. Ayrıca diğer trafik ihlalleri nedeniyle 217 sürücüye daha ceza kesildi.

Yetkililer, ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te Bayramda Trafik Denetimi - Son Dakika

Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Otobüste mide bulandılar anlar Yolcu saniye saniye kaydetti Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Akaryakıta okkalı zam geliyor Bu kez tamamı yansıyacak Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi

19:28
Sidiki Cherif’in milli takım hayali suya düştü
Sidiki Cherif'in milli takım hayali suya düştü
18:33
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
18:18
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi Yüzde 90 ihtimal verildi
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
17:11
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
SON DAKİKA: Marmaris'te Bayramda Trafik Denetimi - Son Dakika
