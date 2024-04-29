Marmaris\'te çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir işletmenin arazisi içindeki otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Siteler Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde bir işletme içinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaynak makinesinden çıkan kıvılcım alandaki kuru otları tutuşturdu. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye glerek alevlere müdahalede bulunarak söndürdü. Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda yaklaşık bir dönüm otluk alan zarar gördü. - MUĞLA