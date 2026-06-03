Marmaris\'te Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları belirlenen düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda 22 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları değerlendirilen 7 şüpheli yakalandı.

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, 2 Haziran 2026 günü Kemeraltı Mahallesi Atatürk Caddesi ve Saman İskelesi açıklarında hareketlilik tespit edildi. Yapılan takip sonucunda düzensiz göçmenlerin Saman İskelesi sahiline geldikleri belirlendi.

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri ve Güney Ege Sahil güvenlik komutanlığı destekleriyle Marmaris ilçe merkezindeki Saman İskelesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyenlerin bulunduğu bir yelkenli tekne durduruldu.

Teknede yapılan kontrollerde toplam 22 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Operasyonda, teknenin kaptanı oldukları değerlendirilen Özbekistan vatandaşı F.K. ve N.K. isimli iki şüpheli de yakalandı.

'Karada da operasyon düzenlendi'

Teknedeki yakalamaların ardından sürdürülen çalışmalarda organizatör oldukları değerlendirilen İran vatandaşı M.M., S.A., F.H. ve S.S. ile Irak vatandaşı K.A.H. gözaltına alındı. Böylece olayla bağlantılı olarak toplam 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında İran vatandaşı M.M.'nin kaldığı otel odasında yapılan aramada 23 adet Lyrica hap ele geçirildi. M.M. hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında işlem başlatıldı.

'Para ve araçlara el konuldu'

Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 700 Amerikan dolarına el konuldu. Ayrıca İran vatandaşı S.S.'nin üst aramasında bulunan 450 euro ve 25 dolar da muhafaza altına alındı. Düzensiz göçmenlerin yakalandığı yelkenli tekne ile olayda kullanıldığı değerlendirilen bir kiralık araç, iki şişme bot hakkında şerh talebinde bulunulurken araç yediemin otoparkına çekildi.

'Şüpheliler adliyeye sevk edildi'

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA